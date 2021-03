Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOTREVISO Ad accogliergli, a palazzo Rinaldi, il cerimoniante: un Giancarlo Gentilini in grande spolvero. «Siete in ritardo», è sbottato con tono bonario quando li ha visti arrivare. Davanti a lui c'erano Giuseppe Basso, ex assessore ai Lavori Pubblici, e la compagna Deborah. Dopo dieci anni di fidanzamento e 25 di convivenza, hanno deciso di sposarsi. E a nominarli marito e moglie con rito civile non poteva essere che lui, lo...