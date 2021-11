Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BASSANO (VICENZA) Bassano e Godigese conquistano un punto a testa che rispecchia sostanzialmente l'andamento della gara con un tempo e un gol per parte. Occasione dunque mancata per la formazione di mister Molinari di andare a prendere e superare l'Arcella Padova, fermata dalla capolista Giorgione. Pronti via e il Bassano apre la giornata subito in vantaggio. E' il 4' quando arriva l'assist buono di Bounafaa per Antenucci che viene steso al...