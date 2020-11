LA PROTESTA

TREVISO Hanno portato la loro voce fino a Mestre, dove il governatore Luca Zaia ogni giorno illustra i progressi dello lotta contro il Covid. Ieri ad attenderlo c'era una delegazione di commercianti rappresentati dall'associazione Treviso Imprese Unite. All'ingresso della sede della Protezione Civile, armati di cartelli, hanno spiegato a Zaia le loro difficoltà, ribadito ancora una volta il momento tremendo che stanno attraversando. E gli hanno consegnato il manifesto delle loro richieste, documento che il governatore ha garantito di voler tenere presente per nella trattativa Stato-Regioni. «A Zaia abbiamo chiesto un aiuto. Adesso - spiega il portavoce dell'associazione Andrea Penzo Aiello - vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni».

IL MANIFESTO

Sono 12 i punti principali toccati, tutti mirati a ottenere un solo scopo: la sopravvivenza di categorie costrette a fare i conti con incassi azzerati, affitti, scadenze. Treviso Imprese Unite chiede quindi «Strumenti normativi straordinari per la negoziazione dei contratti di locazione, per almeno 6 mesi da quello che verrà considerato l'effettivo termine del periodo emergenziale. Richiediamo quindi che avvenga un ampliamento dei soggetti beneficiari del credito d'imposta riguardante le locazioni ad uso non residenziale». Seconda richiesta: «Annullamento delle tasse anno bianco per gli anni 2020, 2021 per tutte le attività che abbiano subito un calo di almeno il 30% di fatturato». E ancora: «Esenzione per tutto il 2020 ed il 2021 sui tributi/canoni per l'occupazione del suolo pubblico (COSAP e TOSAP)». Altro punto fondamentale riguarda le bollette: «Promuovere un accordo quadro in favore della calmierazione dei prezzi riguardanti le utenze . Questo viene richiesto per almeno 6 mesi dal temine dichiarato dell'emergenza».

IL PERICOLO

La paura più grande resta quella per le cartelle esattoriali. E infatti l'associazione chiede la «Proroga dei termini di sospensione delle cartelle e dei pignoramenti Equitalia fino a sei mesi oltre al termine dichiarato dello stato d'emergenza». E poi le condizioni del credito: «Richiesta di Fondo perduto ampliato per tutti i settori». E anche «l'allungamento dei piani di ammortamento dei finanziamenti garantiti con il Fondo di garanzia (MCC): è necessario che la durata di detti finanziamenti sia rimodulata da 6 anni ad almeno 10-15 anni. Infine gli ammorttizzatori sociali: «Serve l'accelerazione dell'erogazione della CIG e della CIGD con aumento degli importi, oltre alla riduzione del cuneo fiscale e lo studio di misure di tutela per le aziende in liquidazione o in stato di fallimento da covid, la proroga delle concessioni scadute fino alla fine del periodo emergenziale e il riconoscimento della malattia da covid anche per le partite IVA».

