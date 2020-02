IL CONTAGIO

TREVISO Un'altra trevigiana è stata colpita dal nuovo coronavirus. Il caso, già conclamato, è legato alla Marca in modo indiretto. La donna finita in isolamento è infatti formalmente residente nella città di Treviso. Da qualche tempo, però, ha spostato il proprio domicilio a Vo' Euganeo, epicentro del focolaio esploso in provincia di Padova, dove convive con il compagno, gestore di un bar nel paese sui colli, in questo periodo completamente isolato dal resto del mondo per ridurre al minimo il rischio di nuovi contagi. Lei si trovava nel comune del padovano già prima dell'esplosione dell'emergenza coronavirus. E non è mai entrata in uno degli ospedali trevigiani.

IN ISOLAMENTO

A Vo' Euganeo è stata travolta dal focolaio scatenato da alcune persone che avevano già contratto la malattia. I contagi, a quanto pare, si sarebbero moltiplicati proprio all'interno del bar. Dopo l'insorgere dei primi sintomi simil influenzali, l'analisi del tampone faringeo ha confermato la diagnosi: la donna è stata colpita dal nuovo coronavirus. «La persona che a livello nazionale è stata attribuita come primo caso a Treviso specifica Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca risulta sì residente nel capoluogo della Marca, ma in realtà è domiciliata a Vo' Euganeo. Non è mai passata per nessuno degli ospedali della nostra provincia». Ora di certo non può rientrare. Così come non c'è la possibilità che circolino per il trevigiano eventuali amici e parenti entrati in contatto con lei dopo il contagio da coronavirus. La paziente, infatti, è in isolamento e costantemente monitorata a livello medico. In più, il paese di Vo' Euganeo è blindato: al momento nessuno può né entrare né uscire.

LE PROCEDURE

Al Ca' Foncello l'attenzione resta altissima. Negli ultimi giorni tre pazienti sono stati ricoverati in osservazione nell'unità di Malattie infettive, dove vengono messi in isolamento all'interno di una delle sei camere a pressione negativa per il bio-contenimento, appositamente studiate per azzerare il rischio di una diffusione di qualsiasi virus. Il trasferimento scatta non appena vengono riscontrate le due condizioni fondamentali: la presenza di sintomi respiratori importanti e la possibilità che ci sia stato un qualche contatto con persone a rischio. Intanto a Padova, mentre a Vo' Euganeo i sanitari hanno scoperto altri 4 persone positive al Coronavirus, la procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di Adriano Trevisan, la prima vittima italiana del morbo cinese. Dopo la scoperta dei primi due casi di contagio venerdì, sono arrivati a 28 i pazienti originari di Vo' che sono risultati positivi al tampone faringeo. Di questi, 10 sono ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova, da dove, però ieri è stata dimessa una donna del paesino dei colli euganei: ora sta facendo la quarantena fiduciaria nella sua abitazione, una villetta singola.

NELL'OPITERGINO

Anche nell'Opitergino nelle scorse ore è scattato l'allarme Coronavirus. Un uomo che nei giorni scorsi era stato all'ospedale di Schiavonia, a Monselice, ha accusato i classici sintomi influenzali, con febbre alta, e per questo è stato subito sottoposto al tampone, risultato fortunatamente negativo. «Si tratta di un uomo di 62 anni spiega il dottor Angelo Ferri, coordinatore del poliambulatorio San Tiziano che riunisce la maggior parte dei medici di famiglia opitergini -. La scorsa settimana era stato all'ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova, nei pressi di Vo' Euganeo dove si è sviluppato uno dei focolai del corona virus. Dopo esser tornato a casa, la sera ci ha contattati perché aveva qualche linea di febbre». L'uomo ha agito nel miglior modo possibile: ha chiamato il proprio medico, non è andato al pronto soccorso né si è recato in ambulatorio. «Ci siamo immediatamente allertati prosegue il dottor Ferri -. L'uomo è stato posto in quarantena, nel frattempo sono stati effettuati i tamponi. Sono arrivati gli esiti, negativi. Nel frattempo il soggetto è migliorato, la febbre è sparita, ora sta benissimo. Insomma si è trattato solo di un'influenza. La procedura è stata seguita in modo scrupoloso, le operazioni di controllo hanno funzionato».

Mauro Favaro

Annalisa Fregonese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA