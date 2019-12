Barazza: «Deficit enorme, sono a rischio i servizi base»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOTREVISO Nei Comuni della provincia di Treviso lavorano, in media, 2,88 dipendenti ogni mille abitanti. In Veneto, la quota è di 5,65, su scala nazionale di 6,89. «Soprattutto nei Comuni trevigiani medio piccoli -nota Mariarosa Barazza- il rapporto è tanto basso da mettere a rischio i servizi ai cittadini: spesso mancano ragionieri o il personale degli uffici tecnici. Significa non essere più in grado non solo di fornire un servizio di qualità, ma di fornire il servizio in sé». La presidente dell'Associazioni dei Comuni della...