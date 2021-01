LA SVOLTA

TREVISO Ritorno al giallo: il mondo della ristorazione tira un sospiro di sollievo. Da lunedì (la nuova misura scatta alle 24 di domenica) riaprono bar e ristoranti. Un pronunciamento atteso ma non scontato, che tuttavia incoraggia un minimo di positività in più. «È una gran bella notizia -conferma la rappresentante Fipe provinciale Dania Sartorato- c'era grande attesa per il nuovo Dpcm. Da lunedì si scaldano i motori e si riparte. Sempre in sicurezza. Siamo stati troppo baldanzosi lo scorso autunno. Bisogna usare la massima prudenza». La prospettiva lungamente attesa tutta la settimana, è stata confermata. Da lunedì quindi bar, ristoranti e osterie osserveranno l'apertura al pubblico fino alle 18 dopodichè scatterà il take away. È una piccola ripartenza dopo settimane di angoscia. Contemporaneamente dalla UE arrivano novità positive per gli esercenti. Fino al 2022 l'Europa prevede importanti misure a sostegno delle imprese. «Da un lato ci conforta, dall'altro dimostra come la ripresa sarà lunga» conferma Sartorato.

MISURE E REAZIONI

In pratica le nuove misure prevedono un pacchetto di aiuti che lo Stato può concedere ai privati. Si parla di aumento dei massimali concedibili e di contributi di Stato sui costi fissi per le imprese che abbiano avuto un calo almeno del 30% del fatturato. «Abbiamo appena girato e spiegato agli associati questa circolare ufficiale. Nuove forme di sostegno arrivano dall'Unione al Governo: oggi sperimentiamo la difficoltà di accesso al credito. Anche a questo l'Unione europea vuol porre rimedio. D'altro canto è evidente la prospettiva entro cui ci muoviamo. Il calcolo è che fino alla fine del 2022 peseranno gli strascichi economici del lockdown». Ad oggi sono pochissime le attività nel campo della ristorazione che hanno chiuso. «Tutti tengono duro attendendo i ristori: le vere serrande abbassate si vedranno tra 8 mesi. Ma più probabilmente il tema sarà un altro: gli attuali proprietari cercheranno di cedere l'attività. Sarà dura far incontrare domanda e offerta però. Le quotazioni pre-pandemia sono oggi inaffrontabili per chi decidesse di comprare».

IL PLAUSO DI CONTE

Il sindaco Mario Conte plaude al risultato della zona gialla. «È frutto dell'impegno e del lavoro svolto in queste settimane dai sindaci in sinergia con la Regione e testimonia la forza del patto delle istituzioni con i cittadini per il rispetto delle regole e delle restrizioni che ci ha permesso di superare una fase difficile. Non dobbiamo abbassare la guardia perché il Covid-19 non è sconfitto, ma sicuramente quello di oggi è un segnale positivo, in particolare, per le categorie più colpite su tutte quelle del turismo e della ristorazione». Ma la nuova classificazione non ferma la protesta: lunedì alle 8 all'Agenzia delle entrate di Marghera va in scena la protesta di Treviso Imprese Unite. «Qualche settimana fa avevamo chiaramente riportato al governo e ai suoi funzionari sul territorio i dati secondo i quali molte delle nostre aziende non avrebbero potuto superare gennaio, se non con un decreto ristori repentino e sostanzioso -ribadisce Andrea Penzo Aiello- Ad oggi invece ci troviamo spettatori di una becera baruffa romana, ennesimo segnale di quanto questo governo e questa politica sia distante dalla gente che ogni giorno lotta veramente per fare grande il nostro Paese. Non riuscendo quindi a ottenere riscontri costruttivi e certezze, abbiamo deciso di tornare a protestare». In piazza la rabbia e la disperazione di molti piccoli imprenditori, rappresentati da una delegazione per ogni provincia veneta. Tra le categorie che maggiormente attendevano il giallo, infine, le enoteche. Dal 16 gennaio, infatti, è stata vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica dalle ore 18 ai negozi specializzati, lasciando invece libertà di vendita di tali bevande a tutti gli altri negozi commerciali. Un'anomalia che ha penalizzato molte enoteche della provincia e di cui sono state chieste spiegazioni al governo anche grazie all'interrogazione parlamentare presentata il 20 gennaio alla Camera.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

