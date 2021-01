LA POLEMICA

TREVISO La Marca in arancione. La fatica durerà ancora 7 giorni. Poi, con probabilità torneremo in zona gialla. Ma Fipe evidenzia il dramma di una fetta di ristoratori che non ha percepito un solo euro. «Si tratta del 16% dei ristoratori trevigiani- conferma la presidente Fipe Treviso Dania Sartorato - per lo più di attività aperte nel corso del 2020 in cui manca lo storico o casi di passaggi generazionali. Ma a volte ci sono anche intoppi nel sistema». Alcuni sono nomi illustri della ristorazione di Marca come Ca' Lozzio, Tonon, Caffelarte. Ma non mancano casi in cui non si capisce dove sia il vulnus. Emblematico il caso di Ezio Guizzo: «Ezio è presidente dei ristoratori del Montello - conferma Sartorato - sul finire del 2019 aveva fatto il passaggio societario dalla gestione intestata al padre. Un passaggio puramente burocratico, perchè si tratta di un'attività storica di famiglia. Ma il Governo l'ha conteggiata come nuova attività, per questo ad oggi non sono arrivati i ristori».

LA MAGGIORANZA

Tuttavia, tiene a sottolineare Sartorato, la maggior parte degli esercenti trevigiani ha ricevuto i ristori natalizi il 12 gennaio. «Ora Fipe ha chiesto che i conteggi sui cosiddetti ristori quinquies, calcolati per la seconda ondata del virus, siano accreditati entro al massimo la prima settimana di febbraio». Nello stesso tempo l'associazione ha elaborato un documento in 13 cartelle che è stato accolto e recepito dal ministro Patuanelli: «Per quanto si tratti di una faccenda articolata e complessa si è quantomeno aperto un tavolo», spiega la presidente trevigiana. Tra le questioni affrontate due in particolare sono state caldeggiate dal Veneto. «Abbiamo personalmente curato la proposta per gli affitti. Oggi la questione dell'affitto per abbattere i costi fissi, è lasciata alla gestione dei singoli. Noi invece chiediamo che per Decreto si introduca una riduzione del 30% dei canoni di locazione e che per contro i proprietari possano usufruire della cedolare secca al 10% secco».

VERIFICHE

Il calcolo del 30% in meno deriva da un'analisi di mercato che ha visto di fatto un depauperamento degli immobili del 25% e quindi gli affitti risultano eccessivi rispetto alla situazione generale del mercato. «Abbiamo poi chiesto l'azzeramento delle commissioni per importi fino a 15 euro sui pagamenti con carta. E infine si chiede che i finanziamenti erogati nel corso del 2020/2021 possano essere rinegoziati e portati alla scadenza di medio e lungo termine». Anche Sartorato ribadisce, come ha fatto il presidente Ascom Federico Capraro, che l'arancione sia destinato a lasciare spazio alla zona gialla: «Tuttavia se così non fosse si è chiesto di poter aprire almeno a pranzo. Ci sono migliaia di persone al lavoro fuori al freddo, cui manca un luogo caldo e la necessità di un servizio. Chiediamo di aprire almeno i locali con spazi più ampi». Nel frattempo anche il Comune di Treviso tende la mano alle categorie commerciali. L'Amministrazione Conte ha deliberato la messa a disposizione di ulteriori 260mila euro per le necessità delle categorie. Di questi 60mila serviranno ad avviare il terzo Treviso Fund e 100mila per l'incentivo alla riapertura di negozi sfitti. Resta infine una riserva di 100mila euro che saranno utilizzati per tamponare esigenze come ad esempio garantire la gratuità di occupazione di suolo pubblico o ampliare la gratuità di parcheggio. «Si tratta di una riserva di bilancio messa a disposizione del tessuto cittadino - conferma il vicesindaco Andrea De Checchi - mettiamo in gioco una cifra aggiuntiva per il rilancio. Valuteremo anche in base a quanto deciderà il Governo, dove è più opportuno che venga spesa».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

