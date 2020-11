L'ALLARME

TREVISO Oltre un terzo dei pubblici esercizi e dei negozi trevigiani rischia di non sopravvivere alla crisi della seconda ondata Covid. Bar, ristoranti e altri locali toccati dalle restrizioni di orario, alberghi e attività ricettive svuotati dal crollo dei turisti, ma anche molti punti vendita alle prese con la diminuzione del flusso di persone nei centri storici e nei paesi. Unica eccezione, finora il commercio di alimentari e di prodotti legati alla casa. Considerando il totale delle imprese attive in questi segmenti in provincia, il conto supera le duemila unità ormai allo stremo. «Ci sono realtà che hanno già sospeso l'attività in attesa di tempi migliori, ma per le quali purtroppo questa chiusura temporanea si trasformerà in una non riapertura conferma Federico Capraro, presidente di Confcommercio provinciale e altre che invece stanno valutando di attuare una chiusura definitiva. Molte altre ancora, d'altro canto, stanno tenendo duro cercando di inventarsi tutte le soluzioni possibili: questo perché, come ben sa ogni imprenditore, tenere attiva, seppure al minimo, la propria impresa significa sperare di poterla mantenere viva».

IL DATO

In occasione del lockdown primaverile, proprio l'associazione di rappresentanza del terziario aveva stimato che, entro fine anno, avrebbe chiuso circa il 25% delle attività dei settori colpiti. Oggi, quelle stime devono essere riviste al rialzo: «Siamo saliti al 35% sottolinea Capraro -. Anche perché siamo di fronte a un secondo lockdown, più leggero, ma per molte aziende nei fatti è una nuova serrata. Non si riesce ancora a stimarne la durata, ma abbiamo la sensazione che si prolungherà almeno per tutto il mese di dicembre. C'è un dramma in corso. Per questo è fondamentale garantire il sostegno economico a queste imprese, perché a loro volta possano garantire l'occupazione e, pur chiudendo per un periodo, possano rimanere in vita». E gli aiuti devono arrivare in fretta, di certo prima delle feste natalizie. Periodo clou per le vendite, che quest'anno si annuncia molto ridimensionato. «Ci auguriamo che le prescrizioni possano essere le meno restrittive possibili nota Capraro -, ma, con i dati attuali, non possiamo certo illuderci. Dovremo trovare alternative per permettere ai nostri clienti di fare comunque l'esperienza di acquisto nelle nostre realtà: orari, canali di vendita online, ma anche far passare il messaggio che acquistare in un negozio di vicinato significa tenere viva la propria città».

L'APPELLO

Un appello agli acquisti locali, per supportare il tessuto imprenditoriale nostrano, che torna a rinnovare anche Mario Pozza, presidente della Camera di commercio. Pure il numero uno dell'ente camerale non nasconde la preoccupazione per il prossimo futuro. «La situazione rischia di essere anche peggiore di quella della primavera rimarca Perché allora tutti gli esperti prevedevano un affievolirsi della pandemia con l'arrivo dell'estate, mentre ora oltre al fatto che diverse aziende non sono ripartite o hanno recuperato solo in parte, l'orizzonte è ben più lontano e sfumato». Pozza, ricordando i progetti di sostegno avviati o rilanciati da Piazza Borsa, ribadisce come le statistiche sulle cessazioni di imprese siano congelate da ammortizzatori sociali e aiuti statali: «Paradossalmente oggi diventa difficile anche chiudere l'attività, perché bisogna saldare dipendenti, fornitori, tasse. E chi ha ricevuto un contributo, attende per non perdere anche quello». Pozza cita pure un ulteriore fattore negativo; la stretta dei prestiti bancari, dovuta alla rigidità dei vincoli europei sul credito. Conclusione: «I nodi rischiano di venire al pettine in tutta la loro gravità nella prima metà del 2021».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA