LE REGOLE

TREVISO «Seicento euro di sanzioni in un bistrot di Fiera ieri mattina per un caffè al bancone». Ma era una bufala. E tuttavia Ascom avverte. «Se dovessero verificarsi episodi di questo tipo, contattateci prontamente. Si tratta di una truffa». Non bastava il crollo verticale di lavoro. Non il mese ulteriore di stop. Ora anche le fake news rendono complicata una situazione già di piena emergenza. «Siamo tutti angosciati. Abbiamo letto e riletto l'ordinanza. Messo i cartelli. Non possono anche darci la multa se un cliente paga un caffè. Ci hanno riferito che due pasticcerie sono state multate. Questo è davvero troppo». Stefania, responsabile del Lodge Cafè stamattina ha chiamato il Municipio, poi l'Ascom. E come lei Grazia della Pasticceria da Renato in via Toniolo. «Una multa a noi che boccheggiamo e tuttavia cerchiamo di far rispettare tutte le limitazioni? Se dobbiamo pagare 300 euro possiamo chiudere immediatamente. Mi sono attaccata al telefono. Ho chiamato il sindaco, la Prefettura, i Nas e anche la Usl. A nessuno però risultava che fossero stati fatti controlli con sanzioni».

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

La città si svuota, i locali sono sempre più in difficoltà ma cercano di mantenere in maniera esemplare le distanze di sicurezza. E c'è qualcuno che si diverte a mettere in giro fake news. Che, come la calunnia rossiniana, passano di bocca in bocca, a rendere ancora più fragili questi tempi economicamente complicati. Ieri nei locali del centro si è diffusa la notizia che il Nucleo antisofisticazione aveva avviato delle indagini nei locali per controllare l'esatta distanza degli avventori e verificare che nessuno consumasse al bancone. A seguito di questo controllo fossero state emesse due sanzioni in due locali di Fiera pari a 300 euro per il gestore e 300 euro pro-capite per gli avventori. La notizia, come inevitabile, aveva scatenato il panico tra bar e pasticcerie. Ad una più approfondita verifica, tuttavia, era emerso che la notizia era priva di fondamento. «Confermiamo che continua l'attività di controllo igienico sanitario, perchè la sanificazione è una delle strategie più efficaci per evitare qualsiasi rischio di contagio - hanno confermato i Nas- ma nessun controllo nello specifico è stato fatto sull'applicazione del decreto legge. E assolutamente non sono state emesse sanzioni». Anche Andrea Gallo, comandante della polizia locale, conferma che l'intervento dei vigili va solo nella direzione di sensibilizzare gli esercenti sulla necessità del rispetto delle norme previste. «Oltretutto - prosegue Gallo- traspare una certa difficoltà nell'accertamento di una violazione che di fatto è istantanea, e che quindi mal si sottopone a un controllo ordinario. Volendo applicare alla lettera la cosa, la violazione potrebbe rientrare nell'articolo 650 (un articolo generico di natura penale che porta a una sanzione). Ma assolutamente non è questo nè il momento nè l'atteggiamento giusto. Ripeto: la nostra preoccupazione è solo ed esclusivamente per la salute pubblica».

LE SMENTITE

Se Goppion Caffè ha deciso di chiudere, poco più avanti al bar Nazionale Dorjana si cerca di trovare un equilibrio. «Ci dicano loro come rispettare le regole in questo momento di difficoltà. Noi abbiamo perso il 40% del fatturato settimanale, domenica abbiamo fatto in tutto 120 caffè, che sono quelli che serviamo in genere in una mattina qualunque». Nel pomeriggio è lo stesso sindaco Mario Conte a smentire la bufala. «Anche oggi, purtroppo, mi trovo a smentire fake news. Nelle ultime ore è girata una bufala - purtroppo alimentata da condivisioni su social e WhatApp - che questa mattina i Carabinieri dei Nas avessero sanzionato avventori e titolari di un bar di Fiera. È una notizia falsa» dice a caratteri cubitali il sindaco. «Ma non è l'unica perché in queste ore, purtroppo, circolano falsità su contagi e zone rosse a Treviso. Lancio un appello a tutti: verificate le notizie e, prima di inoltrare un messaggio o condividere un post, controllate siti web e pagine ufficiali/istituzionali. Anche questo è fare squadra» conclude il sindaco.

Elena Filini

