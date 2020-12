Quattro multe per il mancato rispetto delle limitazioni legate all'emergenza coronavirus: due ai gestori di altrettanti locali che erano rimasti aperti dopo le 18 e le altre due per gruppi di avventori fermatisi a consumare davanti all'ingresso oltre l'orario previsto. E' questo l'esito dei controlli condotti negli ultimi giorni dal corpo intercomunale di polizia locale Postumia Romana, che comprende i territori di Villorba, Carbonera, Breda e Arcade. Due multe da 400 euro sono state staccate proprio a Villorba. Le altre due, di pari importo, tra Carbonera e Saletto, frazione di Breda. La polizia locale non ha disposto chiusure. I locali che hanno infranto il tetto delle 18, però, sono stati segnalati alla Prefettura. Toccherà a questa ultima decidere se ci sono gli estremi per una chiusura temporanea, che davanti a una prima infrazione generalmente arriva a 5 giorni. «Quando siamo intervenuti abbiamo trovato due locali aperti dopo le 18, con gli avventori ancora all'interno -fa il punto Riccardo Sutto, comandante della polizia locale- negli altri due, invece, le persone stavano continuando a consumare all'esterno come se non ci fosse alcun problema». Adesso arriva uno dei periodi più complessi. Le festività natalizie potrebbero indurre più di qualcuno a ritrovarsi e ad andare oltre le misure di prevenzione. E la polizia locale ha già iniziato a organizzare le proprie attività di controllo. (mf)

© RIPRODUZIONE RISERVATA