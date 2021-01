LA MOBILITAZIONE

TREVISO «Anche se il Veneto tornerà in zona gialla continueremo a protestare». I locali non abbandonano l'ascia di guerra. Ad assicurarlo è il portavoce e presidente di Treviso Imprese Unite Andrea Penzo Aiello. L'associazione, proprio in queste ore, sta definendo il programma di una nuova manifestazione inseme al gruppo di ristoratori delle province di Belluno, Vicenza e Venezia. È un grido d'allarme corale quello che si leva dalla categoria. Dopo la protesta del 15 gennaio, con l'incontro di una delegazione in Prefettura e le luci accese nei locali, Penzo Aiello aveva annunciato una nuova protesta per questa settimana. La manifestazione che sarà probabilmente presentata oggi, è indipendente dalla decisione del Governo di riportare la regione in zona gialla: si concentra infatti sulla risibilità, stando ai diretti interessati, dei ristori. Penzo Aiello e Treviso Imprese Unite si sono fatti portavoce di una protesta corale e trasversale. Ad oggi 2000 aziende secondo una stima di Confcommercio rischiano la chiusura. Molte di queste operano nell'ambito della ristorazione. Quanto ai debiti contratti durante il 2021, Fipe Treviso chiarisce che gli esercizi hanno dovuto accendere finanziamenti che saranno pagati solo con un indebitamento ventennale. «Gli animi sono caldi» annuncia Penzo Aiello.

IL MONITO

Il prefetto di Treviso Maria Rosa Laganà, che già nei giorni scorsi ha condiviso le preoccupazioni della categoria e cercato un punto di mediazione, invita alla calma e, soprattutto, al rispetto delle regole. «Ho già espresso la mia solidarietà a baristi, ristoratori, ma attenzione a non violare le regole». La linea del prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà rispetto alle proteste, quelle già messe in campo e quelle per ora solo annunciate, degli esercenti, rimane ferma e coerente. Ad Andrea Penzo Aiello, referente di Treviso Imprese Unite, che ha fatto sapere che a breve si tornerà in piazza a manifestare contro le chiusure imposte dal Dpcm, anche se dovesse scattare nuovamente la zona gialla, Laganà replica ribadendo comprensione e vicinanza per una categoria fortemente penalizzata dalle restrizioni anti Covid, ma le norme saranno comunque fatte rispettare: «Se si tratterà di manifestazioni di richiamo dell'attenzione, messe in atto senza senza violare le regole, nessun accanimento, ovvio. Bisogna però evitare di scivolare da comportamenti consentiti ad altri che non lo sono».

NUOVE SANZIONI

Il monitoraggio del rispetto delle stringenti prescrizioni anticovid nei locali pubblici, peraltro, continua. Solo nella giornata di martedì, le sanzioni nella Marca sono state cinque, non necessariamente per bar o ristoranti aperti abusivamente, ma in generale per la violazione del Decreto. Se n'è parlato ieri mattina in Prefettura, nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza. «Abbiamo esaminato la situazione in provincia spiega Laganà . Mi viene confermato un sostanziale rispetto delle disposizioni normative. Chi le viola viene sanzionato, sappiamo di qualche situazione in cui si persiste a farlo, scatteranno probabilmente delle denunce, ma è un fenomeno contenuto, fisiologico, non vedo particolari criticità». Il prefetto invita nuovamente chi si ostina ad aprire, «ponderare le conseguenze, a fronte di un beneficio economico inesistente». Laganà che oggi invece affronterà l'altro tema, la scuola, con una videoconferenza con Provincia, Ufficio scolastico provinciale e Mom per aggiornare, se sarà necessario, il piano per il rientro degli studenti delle superiori, già pronto di fatto da dicembre. Il ritorno in presenza del 50 per cento dei ragazzi farà sì che si possano evitare i temuti ingressi differenziati a cui alcuni istituti sarebbero stati costretti. 120 i bus in più messi in campo da Mom grazie ai contratti con i privati, 20 gli steward che, alle fermate, faranno in modo che i ragazzi non si accalchino sui bus. «Particolari che discuteremo domani (oggi, ndr) conclude Laganà - poi li sperimenteremo sul campo da inizio febbraio, e speriamo che tutto funzioni».

