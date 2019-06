Bancomat, tentati assalti a Maser e Trevignano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MASERDue assalti, altrettanti fallimenti. Non è stata una grande notte per la banda che ha preso di mira prima il bancomat di Banca Intesa in piazza Roma a Maser e poi l'analogo sportello di piazza Dante a Trevignano. In entrambi i casi, molto probabilmente utilizzando un piede di porco, i banditi hanno tentato di sradicare e portare via il bancomat facendo leva nella fessura da dove escono le banconote. Ma, fortunatamente, hanno sempre fallito il loro obiettivo.IN FUGAA Maser è stato fondamentale il casuale passaggio di un residente, che ha...