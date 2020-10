IL CONTRACCOLPO

QUINTO Come prevedibile la prima telefonata è arrivata due giorni fa: del matrimonio organizzato sabato a Giavera restano 30 invitati. Cancellati buffet e cocktail serale. «Ma il peggio deve ancora venire» commentano sconfortati Alberto Furlan e Andrea Bordignon, anima di Burly's, società trevigiana di catering nata 3 anni fa. Il Prefetto ha scritto al Ministero per sottoporre proprio queste situazioni: rinfreschi e matrimoni già appaltati e organizzati. «Ma non siamo fiduciosi: intanto gli appuntamenti imminenti sono stati cancellati o drasticamente ridimensionati. Temevamo di essere tra i più bastonati anche da questa seconda ondata. E così è stato. I due cuochi, 35 e 33 anni nel 2017 hanno scelto di mettersi in proprio con una società di catering più agile e flessibile. Ma ora sono in enorme difficoltà».

LE DISDETTE

La situazione, di fatto, è precipitata nel giro di poche ore. «Per domani avevamo la prenotazione di un matrimonio a Giavera del Montello - spiegano Furlan e Bordignon -. Al pranzo avremmo avuto 60 persone, poi nel tardo pomeriggio dovevamo preparare cocktail e buffet per gli amici, in tutto oltre 100 persone». Ma il Dpcm ha ridimensionato tutto. «Gli sposi ci hanno chiamato: 30 invitati e cancellazione del servizio serale. Il che per noi equivale un budget che da 8000 euro scende a 3000». Lavorando con portate di pesce crudo e proposte gourmet tutto era stato già acquistato per consentire agli abbattitori di conservare perfettamente gli alimenti. «Abbiamo tutto in dispensa. Ma non è neppure la situazione peggiore».

LO SCENARIO

Il peggio arriva la prossima settimana, quando Burly's avrebbe dovuto preparare il catering per un matrimonio di 120 persone a Biverone, nel veneziano. Qui gli sposi non hanno voluto ridurre e hanno preferito spostare la festa a data da destinarsi. «Purtroppo anche qui gran parte degli acquisti erano stati già fatti. Si trattava di un banchetto molto ricco con buffet e selezione di piccola pasticceria». Valore della cerimonia 16 mila euro. Per il momento congelati, quasi come il prezioso pesce crudo nei freezer. «Nei mesi del lockdown abbiamo perso 5 matrimoni: 4 spostati a data da destinarsi, uno cancellato. Per non parlare di cresime, comunioni e battesimi» riprende Bordignon. 70 mila euro che dovevano servire anche come ammortamento di veicoli aziendali, affitti e altre spese fisse. «All'orizzonte vediamo un Natale di cene aziendali annullate. Tutte quelle in previsione da fine novembre a dicembre sono state cancellate, molte aziende si sono spaventate e hanno cancellato la prenotazione». A peggiorare la situazione ci si mette il delivery. «I ristoranti cercano di riconvertirsi e noi che prima facevamo anche cene a domicilio abbiamo perso anche quello. Insomma la situazione per noi è drammatica».

Elena Filini

