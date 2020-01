Banca d'Italia, firmato l'acquisto spazio a una nuova galleria d'arte

IL PROGETTO

TREVISO Una galleria d'arte all'ex Banca d'Italia? Ipotesi prematura ma tutt'altro che impossibile. Elisa Baccini è cauta, ma nei suoi progetti futuri c'è quello di dotare Treviso di una nuova collezione permanente. Non è escluso nel meraviglioso compendio di piazza Pola, ormai di proprietà del gruppo. «La prossima settimana sarà concluso l'iter di acquisto dello stabile della Banca d'Italia. Un luogo su cui sentiamo una grande responsabilità perchè il palazzo è amato dai trevigiani». Così Elisa Baccini conferma l'acquisizione da parte del gruppo omonimo di uno dei compendi più ampi e prestigiosi del centro storico: l'ex palazzo Salsa in piazza Pola divenuto poi la sede della Banca d'Italia. Che questo luogo possa diventare anche galleria per collezioni d'arte stabili è una delle possibilità. «Come famiglia da tempo siamo vicini all'arte in molti modi diversi. Non nego che un sogno sarebbe quello di fare qualcosa a Treviso in questo senso: dopo il restauro del palazzo di via Manin e degli affreschi di Ippolito Caffi mi piacerebbe pensare ad un'operazione di questo tipo. Ma sono cose che vanno ben ponderato. E al momento non mi sento di escluderlo ma neppure di prometterlo».

LA VOCAZIONE

Elisa oggi è main sponsor delle mostre di Marco Goldin e in futuro potrebbe bene incarnare una nuova figura di mecenate d'arte. «Ho sempre avuto una passione per le arti figurative. Ho sempre amato frequentare musei, collezioni e fondazioni. L'arte mi dà emozioni molto profonde e sento anche il valore sociale del mettere a disposizione risorse proprie per la bellezza-prosegue Baccini- in passato ci siamo occupati di stabili e compendi in diversi luoghi d'Italia. Oggi come gruppo desideriamo restituire alla nostra città d'origine». Ecco dunque che si chiude ufficialmente l'operazione immobiliare che arriva nel cuore di piazza Pola, la Montmartre trevigiana.

L'ACQUISIZIONE

È stata dunque l'offerta (pare tra i 5 e i 6 milioni) dell'azienda Baccini che si è aggiudicata l'asta indetta dalla Banca d'Italia nel luglio 2018 per la vendita dello storico palazzo. Si è trattato di una seduta su invito: insieme all'azienda c'erano anche la Pesce Costruzioni e il fondo Evoluzione di Giuliana Benetton. Il palazzo fu costruito agli inizi dell'Ottocento dalla famiglia Salsa: svenduto dai Pola all'industriale della carta Tommaso Salsa nel 1842, venne abbattuto e ricostruito allargandosi a tutto lo stabile che sorge lungo via Paris Bordone. La cessione dello stabile e soprattutto l'abbattimento furono oggetto di grandi polemiche in città: Francesco Scipione Fapanni nelle croniche spiega come l'atto del parvenù Salsa venne stigmatizzato perchè palazzo Pola era un gioiello quattrocentesco. Gli ultimi ricordi sono legati alla Banca d'Italia che ha chiuso i battenti nel 2016 con la decisioen di vendere tutti gli stabili. La metratura è importante: oltre 3 mila metri quadri con soffitti in legno come gli ammezzati, pavimenti in terrazzo veneziano. Il gruppo Baccini acquista dunque un secondo luogo del cuore, perfezionando la presenza in città. Di Elisa e del suo ruolo come mecenate si è iniziato a parlare nel 2017 quando, sindaco Giovanni Manildo, il gruppo ha reso possibile la grande mostra su Rodin. Un'avventura che l'ha convinta a proseguire sui sentieri dell'arte. Sua è la firma alla sponsorizzazione alla mostra su Giacometti, anch'essa pensata da Goldin per il quadriennio a Treviso e poi spostata a Verona. Ma la famiglia si sta occupando anche del restauro di capitelli e canoniche sparse nella campagna trevigiana. Un omaggio alla pietas delle origini, e uno sguardo trasversale alle varie forme d'arte. Con una prospettiva, non ancora codificata ma in qualche modo tracciata: destinare un luogo ad una collezione d'arte stabile. (el.fi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

