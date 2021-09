Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(L.Bon) Un caso Covid al centro estivo di Giavera. Bambini e animatori in isolamento. Il fuori programma è arrivato praticamente a tempo scaduto, quando il centro estivo, un laboratorio pre scuola, organizzato dal 23 agosto al 10 settembre, a cura dell'amministrazione comunale, con Mondo Delfino, a villa Wassermann di Giavera, era finito. Venerdì, infatti, l'iniziativa si era conclusa, in vista del ritorno a scuola. Che però per molti...