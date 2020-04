IL CASO

TREVISO «Sono G., ho 3 anni. Il mio asilo è chiuso. I primi giorni mi è sembrato bello passare più tempo con mamma o nonna, e vedere i miei amici al parco. Poi però anche il parco ha chiuso e non ho più potuto vedere i miei amici».

«Sono A. ho 4 anni, vivo in un appartamento e per uscire ho solo un piccolo terrazzino, ma a me piace stare sull'erba, correre, arrampicarmi. Adesso con la mamma o con il papà vado a fare al massimo una passeggiata piccola vicino casa, ma quando usciamo loro sono sempre agitati. Anche le persone che ci guardano dalle finestre sembrano agitate». E ancora: «Sono V., oggi ho compiuto 5 anni ma alla mia festa c'erano solo mamma e papà. Mi hanno detto che i nonni e le nonne, gli zii e le zie e anche mia cugina non possono venire. Ma io penso che tra un po' diventerò così grande che non mi riconosceranno più. Ho già 5 anni e prima ne avevo solo 4».

LA LETTURA

I bimbi e il loro universo bloccato. Eppure è bastato un semplice i bambini possono uscire per scatenare il finimondo di polemiche. Tra quelli sollevati dalla precisazione della circolare del Viminale, il Melograno, Centro informazione maternità e nascita, che da tempo aveva sollevato i disagi per i più piccoli causati dall'isolamento forzato. Ma soprattutto rilevato la mancanza di un occhio di riguardo per l'infanzia. «Come genitori e non solo come cittadini affermano - facciamo fatica a non provare amarezza nel vedere ancora oggi come l'infanzia venga percepita dalla società degli adulti, collocandola nella sfera dell'invisibilità. Bambini, i loro bisogni e i loro desideri, lasciati senza voce. Bambini che tendono a scomparire, non solo nei decreti e nelle parole, ma soprattutto nei pensieri di chi dovrebbe dar loro voce: gli adulti. Bambini che abbiamo chiuso in casa dal 24 di febbraio, giorno di chiusura dei servizi educativi».

LE ECCEZIONI

Sono state previste le passeggiate con i cani, è stato previsto lo sport per gli adulti, ma dei bambini non si è mai parlato.

«Molti continuano - liquidano la questione facendo presente che uscire fino a 200 metri è possibile. Vero. Ma la maggior parte degli sguardi degli adulti che incroci o che ti scrutano dal balcone, dicono che quel bambino o quella bambina non dovrebbero essere fuori. E la conferma la fanno le parole pronunciate, spesso insulti, che si aggiungono agli sguardi. Se i bambini e le bambine fossero stati nominati nei documenti ufficiali, forse anche gli adulti più impauriti avrebbero avuto modo di sentirsi rassicurati vedendo una mamma o un papà insieme al proprio bambino o alla propria bambina durante una passeggiata o l'attività fisica. Senza necessariamente presumere che questo comportamento stia arrecando danno alla collettività».

LA CONCLUSIONE

Una collettività che nella difficoltà del momento a tratti pare aver scordato di dare aiuto all'infanzia.

«Con la conseguente necessità da parte di noi adulti concludono dal Centro - di affrontare l'essere genitori, senza il reale sostegno di un tessuto sociale e di un pensiero collettivo in grado di accogliere l'infanzia. Vedendo i bambini per quello che sono: il futuro. I bambini e le bambine di oggi ne usciranno più forti di prima. Consapevoli che il mondo è loro e che la natura semplicemente è e va rispettata. Quando finalmente sarà permesso loro di uscire, annuseranno un'aria mai respirata dai loro polmoni, vedranno un cielo di un colore mai visto, sentiranno migliaia di uccelli che annunciano inesorabilmente che la primavera è arrivata».

Manuela Collodet

© riproduzione riservata

