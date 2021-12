Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNATREVISO Tre centri vaccinali anti-Covid per i bambini: uno nell'ospedale di Castelfranco, uno al De Gironcoli di Conegliano e un altro a Treviso. In quest'ultimo caso si sta valutando dove inserirlo. Potrebbe essere direttamente al Ca' Foncello o nel polo della Madonnina. I dettagli verranno chiariti nelle prossime ore. Ma intanto sta prendendo forma il piano generale per vaccinare contro il Coronavirus tutti e 40mila i bambini...