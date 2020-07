IL QUADRO

TREVISO Sono 60 le badanti che negli ultimi dieci giorni hanno chiesto all'Usl di essere sottoposte al tampone per il Coronavirus. Circa l'1% delle 6.300 in servizio nella Marca. Non ne esiste un vero e proprio registro, per questo l'Usl ha lanciato un appello invitando tutte quelle rientrate dopo un periodo nel Paese d'origine, specie tra l'Est Europa e i Balcani, a farsi avanti spontaneamente. «Anche per chi non è in regola ha spiegato l'Usl niente denunce». L'obiettivo è proteggere la loro salute e, di conseguenza, quella degli anziani e delle persone con disabilità che vengono assistite a domicilio. La prima risposta non è stata oceanica. C'è ancora molto lavoro da fare. La buona notizia però è che tutte sono risultate negative.

«Le richieste sono in costante crescita. E questo è fondamentale sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale, noi garantiamo l'esecuzione del tampone a tutte le persone che sono state in situazioni potenzialmente a rischio». Non si scherza: chi dovesse nascondere i sintomi, anche per il semplice timore di non poter continuare a lavorare, rischia una denuncia per procurata infezione. Che la situazione sia seria lo confermano anche i numeri degli ultimi giorni. In meno di due settimane nel Trevigiano sono emersi 20 contagi legati a rientri dall'estero: 14 dal Kosovo, uno dalla Macedonia, un italiano tornato dal Camerun, due trevigiani rientrati da un periodo di vacanza di Croazia e due badanti moldave. Tanto che la prefettura ha deciso di convocare un tavolo per la sicurezza con l'obiettivo di affrontare in modo organico il nodo dei controlli su chi arriva da Paesi stranieri e tutte le problematiche conseguenti. Le due badanti moldave, in particolare, fanno parte del focolaio esploso a Maser, dove si sono registrati nove contagi. Nei giorni scorsi una coppia di anziani, marito di 85 anni e moglie di 90, sono stati ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Treviso con i sintomi classici del contagio da Coronavirus. Di seguito, sono risultate positive anche le due badanti provenienti dalla Moldavia che li assistevano a casa. All'inizio erano asintomatiche. Poi una delle due ha iniziato ad avere la febbre. E così è scattato anche per lei il ricovero nella stessa unità. Al momento le loro condizioni sono stabili. Il quadro clinico non desta particolari preoccupazioni. Ma il focolaio di Maser non si è fermato qui. Dopo i primi quattro contagi sono emerse altre cinque positività: il figlio di una delle due badanti e quattro familiari della coppia di anziani.

Lo Spi-Cgil di Treviso, dal canto proprio, invita le istituzioni a non attendere che siano le badanti a farsi avanti spontaneamente. «È il momento giusto per avviare un censimento rapido è la proposta del segretario Paolino Barbiero come si può immaginare che persone che magari non sono in regola vadano a chiedere un tampone all'Usl? Gli strumenti per mettere in piedi un registro ci sono: si può iniziare subito incrociando i dati dell'Inps, dei Comuni, dell'Usl e della Regione». In questo periodo anche le case di riposo devono affrontare un problemi simile perché mediamente il 20% degli operatori è originario dell'Est Europa. Appelli a parte, nessuno può obbligarli a non tornare a casa per le ferie estive. E così ci si organizza. L'Israa di Treviso ha messo in piedi un programma che prevede un'autocertificazione per chi non è stato in situazioni potenzialmente a rischio e un doppio controllo, sia con il test sierologico che con il tampone, per chi rientrerà dall'estero. Gli operatori potranno tornare in servizio all'interno delle case di riposo solo dopo aver ricevuto l'esito negativo.

