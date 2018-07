Baci e abbracci per sfilare il Rolex 27enne denunciata dai carabinieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(a.belt) È stata identificata e denunciata dai carabinieri di Treviso la ladra che lo scorso 12 giugno, dopo aver abbracciato un 65enne trevigiano incrociato per strada in via Cal di Breda, è riuscita a sfilargli dal polso l'orologio. Si trattava di un Rolex d'oro del valore di svariate migliaia di euro. La donna (A.T. le sue iniziali) è una 27enne di origini rumene residente in provincia di Bologna. A lei i militari dell'Arma sono risaliti grazie alla testimonianza della vittima che ha fornito un preciso identikit della giovane,...