Baby ladri di biciclette ripresi dalle telecamere: bloccati

L'INSEGUIMENTO

TREVISO Baby ladri di biciclette beccati grazie alle telecamere e denunciati dopo un inseguimento per le vie del centro. Sono stati gli operatori della sala operativa della questura di Treviso a notare, utilizzando gli occhi elettronici installati dal Comune e collegati con la centrale all'Appiani, un gruppetto di giovani armeggiare su alcune biciclette fissate alle rastrelliere sotto i portici di piazzetta Aldo Moro. Era l'1.30 della scorsa notte quando dalla sala operativa è stato richiesto l'intervento di due volanti della polizia per capire cosa stessero facendo quei giovani, anche se erano chiari i loro intenti, ed evitare che li portassero a termine. All'arrivo delle volanti in piazzetta Aldo Moro però i giovani si erano già dati alla fuga. Dalla sala operativa è quindi giunto un identikit dei ragazzi coinvolti nel furto e gli agenti, proprio grazie alla descrizione fornita in tempo reale dagli operatori, sono riusciti rintracciarne due.

LA DENUNCIA

Il primo giovane è stato fermato in via Roma. Si tratta di M.V., ventenne trevigiano. Alla vista degli agenti non ha opposto resistenza e ha consegnato i documenti. Il secondo, A.N., 19 anni, è stato invece rintracciato in via Risorgimento. Sentitosi braccato, invece di consegnarsi ai poliziotti ha cercato di fuggire a piedi. Tentativo fallito visto che gli agenti l'hanno preso poco distante. Da un controllo personale è emerso che il 19enne nascondeva nella tasca del giubbotto anche quattro grammi di marijuana, stupefacente che è stato posto sotto sequestro dalla polizia. Caricati nelle volanti, i due ragazzi sono stati poi accompagnati in questura dove, dopo le modalità di identificazione di rito, sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso. al 19enne è stata anche elevata la sanzione amministrativa per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

IL RECUPERO

Sempre grazie alle telecamere installate in centro, le volanti sono riuscite a ricostruire il percorso effettuato dai ragazzi dopo il blitz in piazzetta Aldo Moro. In questo modo sono riusciti a recuperare in via XX Settembra la bicicletta da donna che i due giovani avevano asportato dalla rastrelliera. Bici danneggiata in quanto, per riuscire a rubarla, avevano staccato la ruota anteriore rimasta agganciata al portabiciclette.

Giuliano Pavan

