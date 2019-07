Baby gang: «Nelle scuole non si fa più prevenzione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZATREVISO «La prevenzione con i ragazzi nelle scuole è stata di fatto azzerata. Cinque anni fa avevamo avvertito tutti dicendo che poi saremmo stati costretti a raccogliere i cocci. E oggi siamo arrivati a questo punto». A parlare è Fabio Tesser, operatore di strada delle parrocchie ed educatore della cooperativa La Esse. Non nasconde l'amarezza. Il pestaggio dei bagnini a Jesolo da parte di un gruppo di minorenni trevigiani non è che la punta di un iceberg. «I ragazzi oggi non sono preparati al fatto che se c'è un'azione poi...