B&B per turisti: S. Giuseppe rinasce

IL DATOTREVISO (mz) Treviso sta acquisendo sempre più una vocazione turistica. La riprova? Arriva da San Giuseppe. In questo primo scorcio dell'anno la richiesta di immobili nel quartiere, secondo i dati rilevati dalla società ImpREsa, è in crescita, seppure più attenuata rispetto al passato. E in controtendenza con altre aree limitrofe all'aeroporto Canova. Il motivo è spiegato dalla tipologia degli acquirenti: gran parte della domanda deriva dall'avvicinamento di investitori interessati alla zona da un punto di vista di business...