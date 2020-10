IL QUADRO

TREVISO Bar e ristoranti, ma anche gelaterie e pasticcerie, società di catering e di organizzazione eventi, centri benessere e palestre, ditte di trasporto persone, attività in campo artistico e creativo. Sono numerose e variegate, anche nella Marca, le attività colpite, da un lato, dalle restrizioni imposte dal Dpcm del 24 ottobre e, dall'altro, interessate anche dai ristori del successivo, omonimo decreto del Governo. Nel mondo dell'artigianato attendono gli indennizzi 442 aziende trevigiane, con 1.462 addetti, mentre altre 2mila (5mila addetti), al momento ne sono completamente escluse. Ed è allarme: «Le nostre imprese con il codice Ateco che prevede ristori, sono solo il 18.3% di tutte quelle danneggiate». Le associazioni dei piccoli imprenditori, Confartigianato e Cna, pur con toni diversi, non nascondono alcune preoccupazioni sull'applicazione dei nuovi provvedimenti.

I NODI

Per Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, la prima perplessità è dovuta alle realtà che pur strettamente collegate ai comparti fermi, non riceveranno nulla. Effetto collaterale del ricorso, anche in questo frangente, ai cosiddetti codici Ateco per individuare i destinatari degli indennizzi. «Un sistema che abbiamo criticato pesantemente la scorsa primavera nota il leader artigiano - perché in diversi casi dà luogo a discriminazioni tra situazioni molto simili: tra gli esclusi dai contributi erogati dal governo, per un ammontare complessivo di 5,4 miliardi, troviamo ad esempio tutte le imprese che svolgono l'attività senza somministrazione, in pratica tutto l'artigianato della ristorazione: pizzerie a taglio, gastronomie, rosticcerie, piadinerie, non sono ammesse ai contributi nonostante stiano accusando da tempo vistosi cali di fatturato». Se a queste si aggiungono tutti i fornitori che lavorano in prevalenza con il settore della ristorazione e dell'accoglienza, come panifici, pastifici, birrerie, caseifici, salumifici e così via), ma pure datori di servizi come trasporto merci, lavanderie, fotografi, il totale sale ad oltre duemila realtà per circa cinquemila occupati. «La seconda delusione -prosegue Sartor - arriva scorrendo le tabelle con l'elenco delle attività produttive che hanno diritto agli aiuti previsti dal decreto ristori. Non capiamo perché tassisti e noleggi con conducente siano gli unici a cui viene erogata la stessa cifra della volta precedente a fronte di chiusure effettive di tutto il comparto a causa della mancanza di richiesta di mobilità, che comportano perdite di milioni di fatturato, l'unica casella con su scritto 100% a fronte delle gelaterie che ottengono il 150%, dei ristoratori che arrivano al 200% e soprattutto delle discoteche e night club che arrivano al 400%».

LE RICHIESTE

«Apprezziamo la rapidità con cui il Governo ha varato il decreto conferma il direttore della Cna Mattia Panazzolo -. Molte aziende, anche nel settore della ristorazione, grazie alla ripresa estiva, avevano assunto personale e ora si trovano senza la possibilità di mettere in Cig i dipendenti a fronte di un calo di lavoro che si prospetta forte nei prossimi mesi, soprattutto per chi è stato costretto a chiudere o è stato colpito da misure restrittive, come tutto il settore della ristorazione». E poi il fronte dei ristori: «Confidiamo che sia stata solo una svista, e che venga sanata in breve nota Panazzolo -, l'aver escluso dagli indennizzi le imprese che svolgono l'attività senza somministrazione, che non sono ammesse ai contributi nonostante stiano accusando da tempo vistosi cali di fatturato. Vanno incluse negli aiuti inoltre le attività delle filiere artigiane che sono state le più colpite dalla pandemia e ulteriormente penalizzate dalle restrizioni per contenere il virus: bus turistici, tintolavenderie, fotografi. Il loro disagio non può essere ignorato». Intanto anche le aziende dell'autotrasporto si schierano contro la chiusura anticipata esercizi di ristoro. Vendrame: «Se ci fermassimo anche noi alle 18, si fermerebbe l'Italia. Per continuare a garantire il servizio è necessario che vengano mantenuti i servizi di base per i nostri autisti».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA