Aziende contro il Fisco: «Troppe regole astruse»

L'ALLARMETREVISO Delle circa 52mila imprese trevigiane interessate, almeno due terzi rischiano di venire bocciate dal Fisco. «E, per giunta, non si tratta di un 5 in pagella, quindi recuperabile, ma di insufficienze gravi», a dirlo Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana. I riferimenti scolastici sono tutt'altro che una similitudine: gli Isa, i nuovi schemi di calcolo del reddito delle aziende (sui cui poi determinare le tasse), introdotti nel 2017 al posto dei già contestati studi di settore, utilizzano proprio...