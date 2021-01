LAVORO

PAESE Il fatturato è in costante aumento e negli ultimi tre anni ci sono state più di 50 assunzioni. Ma per Ponteggi Euroedile, il colosso con sede a Postioma di Paese, trovare personale specializzato continua a essere un'impresa ai limiti dell'impossibile. Ecco dunque l'idea dell'azienda: tornare a utilizzare lo stage nel suo senso autentico. Come? Reclutando lavoratori senza anche senza esperienza, formandoli per tre mesi con rimborso spese per vitto e alloggio e prepararli per diventare ponteggiatori.

LA FORMAZIONE

«In passato abbiamo sempre ricevuto centinaia di curricula per le posizioni lavorative spiega l'amministratore unico e fondatore, Nereo Parisotto. Era però pressoché sempre necessario un periodo di formazione, per questo abbiamo deciso che l'opzione migliore sarebbe stata invitare candidati anche senza esperienza e cominciare da zero nel trasferimento delle competenze per premiare alla fine, con contratti di lavoro, il fattore del merito». Euroedile, che produce ponteggi speciali nel settore di ponti, viadotti, costruzioni e restauri, procederà con le selezioni dei candidati a cadenza trimestrale. Ogni tre mesi dunque verrà selezionato un massimo di sei persone tra quelle che avranno inviato il curriculum. Queste accederanno allo stage aziendale retribuito, della durata di tre mesi con lezioni in classe e la pratica in cantiere. Gli stagisti riceveranno un rimborso spese che copra il vitto ed eventualmente anche l'alloggio nelle vicinanze del posto di lavoro per chi arrivi da altre zone.

I REQUISITI

Gli stage sono aperti a candidati di qualunque nazionalità e orientamento religioso, anche senza esperienza nel settore. Per ottenere il contratto al termine della formazione sono però requisiti fondamentali una buona conoscenza della lingua italiana per poter interagire con i colleghi, la predisposizione al lavoro in squadra e al lavoro manuale ma anche la voglia di imparare e di entrare a far parte di un gruppo dinamico. Per questo il nuovo metodo di ricerca è stato calibrato ad hoc: «Imposteremo fin da subito un modello di lavoro in squadra sotto la direzione di un nostro collaboratore esperto aggiunge il fondatore dell'azienda Parisotto. Nel prossimo periodo prevediamo infatti una crescita di ordini collegata alle opere di riqualificazione energetica e antisismica incentivate dal Superbonus 110% e negli ultimi tre anni sono state già più di 50 le nuove assunzioni». La posizione lavorativa prevede turni di otto ore con mensa inclusa al termine dello stage, che offre concrete possibilità di assunzione.

