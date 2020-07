L'ASSEMBLEA

TREVISO Due pazienti positivi al coronavirus ricoverati in Malattie infettive a Treviso sono stati curati con il plasma iperimmune. E sono guariti. E' la prima volta che viene usata questa pratica nella Marca. «Ha funzionato, dando ottimi risultati spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl trevigiana il plasma si sta rivelando una chiave di volta nel tenere i pazienti contagiati fuori dalla Terapia intensiva». La sperimentazione è sostenuta in modo diretto dall'Avis provinciale. I donatori che hanno superato l'infezione da Covid-19 si sono subito messi a disposizione per donare il plasma. Tanto che oggi sono già a disposizione 231 sacche che potranno essere impiegate nella cura di nuovi pazienti contagiati dal coronavirus. «Ringrazio doppiamente l'Avis provinciale di Treviso, perché per quanto riguarda il sangue ha garantito l'autosufficienza anche durante il periodo di lockdown, servendo pure le province di Venezia, Verona e Padova, e poi perché sta sostenendo i nostri medici nella sperimentazione del plasma iperimmune sottolinea Benazzi ad oggi sono state complessivamente chiamate 280 persone ex Covid. Tra queste, 90 sono state selezionate e 63 dichiarate poi idonee. Alla fine sono state donate 231 sacche di plasma».

Un grande successo per la stessa Avis, che ieri pomeriggio ha riunito i suoi 400 soci nell'assemblea annuale organizzata al Palaverde. L'associazione ha avuto la forza di affrontare l'emergenza coronavirus raccogliendo sangue pure nel periodo di blocco. «Dopo l'emergenza siamo stati contattati da oltre 200 persone che si sono messe a disposizione. Una solidarietà stupenda evidenzia Vanda Pradal, presidente dell'Avis provinciale l'emergenza Covid ha spinto molte persone a iscriversi all'Avis. Non possiamo che ringraziare tutti. Ogni giorno c'è bisogno di sangue. La cosa fondamentale è riuscire a dare continuità alle donazioni». E' stato confermato in pieno il trend già visto l'anno scorso, quando 2.369 persone si sono iscritte all'Avis, compresi quasi mille giovani tra i 18 e i 25 anni. Nel 2019 sono state raccolte 48.592 sacche di sangue, per un aumento dell'1,07% rispetto all'anno prima (+514 sacche). Si punta a continuare su questa strada. Anche attraverso il rinnovo del centro trasfusionale di Oderzo. «La situazione è un po' precaria. C'è il mio massimo impegno per sistemarla tira le fila Benazzi l'Avis dovrebbe darci il progetto. La prossima settimana incontrerò la presidente Pradal. Porteremo sicuramente avanti una nuova soluzione».

