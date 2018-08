Avaria ed atterraggio d'emergenza: simulazione al Canova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVATREVISO Un aereo che ha un'avaria in fase di atterraggio e prende fuoco sulla pista dell'aeroporto. Scatta il piano di emergenza, le varie unità di soccorso entrano in azione. Per fortuna, è tutto finto: niente più di un'esercitazione. Uno scenario estremo, ma utile a comprendere quanto sia fondamentale perfezionare le procedure, allenare le capacità di chi è deputato ad intervenire in caso di incidente, cercare di individuare in anticipo eventuali condizioni critiche per prevenire il problema. E tenere alta l'attenzione...