I TRASPORTI

TREVISO «Ci sono centinaia di autobus e corriere completamente ferme. Il settore delle società di autoservizi è tra quelli che stanno pagando il prezzo più grande per l'emergenza coronavirus. Alla luce di questa situazione, i privati sono pronti a supportare in tutto e per tutto il servizio del trasporto pubblico legato all'inizio del nuovo anno scolastico. Va trovata una soluzione straordinaria per i finanziamenti. Senza una collaborazione, si rischia che le società restino ferme per un anno e mezzo. E non si sa quanti sarebbero poi ancora nelle condizioni di ripartire». Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato, va dritto al punto. Nel corso dell'estate le ditte di autotrasporto private del trevigiano hanno visto un calo del livello di lavoro pari all'80% rispetto allo stesso periodo del 2019. E a settembre la musica non cambierà.

LE CONCESSIONI

Parallelamente, però, stavolta la Mom da sola non riuscirà a garantire alle scuole lo stesso servizio di sempre per quanto riguarda bus e corriere. Per contrastare la diffusione del coronavirus è stato fissato un limite di riempimento fino all'80% dei posti omologati. Con tale tetto, a Mom mancherebbero sulla carta 100 mezzi per organizzare un sistema di trasporti come quello dello scorso settembre. In condizioni normali, nelle ore di punta la società poteva contare su un totale di 42mila posti. Con il taglio del 20% se ne perdono circa 8.400. E ora il buco potrebbe essere coperto proprio dando in concessione alcune linee alle aziende private. «Sarebbe un bene per tutti -sottolinea Sartor- da una parte si garantirebbe un servizio più puntuale agli studenti e alle loro famiglie. E dall'altra si darebbe una mano al settore degli autoservizi privati, che è particolarmente in crisi». «È stato il più colpito dall'emergenza coronavirus, assieme ad alcuni segmenti della ristorazione -aggiunge- basti pensare alle gite: sono state praticamente azzerate. Ma tutto è al minimo. Le aziende lavoravano anche con i collegamenti turistici, con le società sportive e con le discoteche. Per il momento tutto questo non c'è più. Per non parlare poi dell'indotto dell'aeroporto Canova. Pure qui è tutto fermo».

L'ORDINE DEL GIORNO

Proprio oggi in Provincia si riunirà l'organismo di governo di Mom. All'ordine del giorno c'è appunto la decisione di dare in concessione alcune linee ai privati in vista della ripresa del nuovo anno scolastico, fissata per il 14 settembre. La stessa Mom ha già calcolato che servirebbero almeno 1,5 milioni di euro per pagare la copertura di alcune linee. Soldi che al momento non ci sono. «Puntiamo a integrare il servizio di trasporto della Mom per le scuole con l'intervento di società di autoservizi private -ha detto Stefano Marcon, presidente della Provincia, ente che controlla la maggioranza della società del trasporto pubblico locale- il costo, però, dovrà essere coperto da fondi statali». È qui che si innesta l'appello di Sartor: «I finanziamenti per il trasporto pubblico arrivano sostanzialmente dallo Stato e dalla Regione -conclude- la situazione non è facile. Ma sarebbe opportuno fare uno sforzo straordinario per dare un servizio migliore agli studenti e allo stesso tempo una mano alle aziende che sono in difficoltà. Non si tratta di un finanziamento in pianta stabile. Tutti si augurano che già il prossimo anno non serva più niente del genere. Se non si interviene adesso, però, c'è il rischio che molte società di autoservizi private non riescano nemmeno ad arrivare al prossimo anno».

Mauro Favaro

