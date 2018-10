Autobus in fiamme caos in tangenziale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESPLOSIONETREVISO Era appena partito dal deposito di via Polveriera. Stava correndo in tangenziale verso Paese, per potenziare il servizio verso Treviso nell'ora di punta. Ci sarebbero saliti decine di pendolari e studenti diretti a scuola. Ma poco prima dello svincolo dell'aeroporto il bus, non ancora entrato in servizio, è andato a fuoco. L'autista ha fatto giusto in tempo a notare del fumo che usciva dalla cappotta posteriore. Ha accostato ed è sceso con un estintore in mano, ma si è dovuto subito arrendere alle fiamme e quindi...