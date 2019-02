Auto sul palo, muore uno studente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALBA DI SANGUEPONZANO L'auto sbanda, improvvisamente e inspiegabilmente, e va a schiantarsi contro un palo dell'Enel e finisce a ruote all'aria: tra le lamiere accartocciate, ieri poco prima delle 5.20, è morto il 19enne Klisman Gjini, studente del Palladio, nato in Albania, ma perfettamente integrato nella comunità trevigiana. Ormai da anni viveva Zero Branco, con i genitori e una sorellina, in un condominio di via Alighieri. Insieme al 19enne nell'auto, una Mercedes classe A, c'erano anche due amici 21enni dello studente, uno di Zero...