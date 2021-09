Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I FURTITREVISO Carte di credito, bancomat, e 300 euro in contanti. Questo il bottino che, venerdì sera, alcuni ladri hanno trafugato dalle auto in sosta nel parcheggio del Padel Treviso in Via Selvatico. Dalle ore 20, infatti, presso il centro sportivo era in atto il torneo amatoriale di padel a squadre La notte bianca Atto II organizzato dal bistrot & wine bar La Cucineria. Quello che doveva essere un momento di spensieratezza in compagnia...