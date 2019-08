Auto fuori strada trancia il tubo del gas: paura in centro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(g.z.) Esce di strada con l'auto, trancia il tubo del gas di una casa e crea paura e apprensione. Subito sul posto la polizia locale di Godego e i vigili del fuoco di Castelfranco per la messa in sicurezza. Attimi di tensione ieri all'altezza dell'incrocio tra via Ca'Leoncino e via Montegrappa poco fuori dal centro di Godego. Poco dopo le 14.30 per cause in corso di accertamento, una ragazza del posto al volante della sua auto è uscita di strada alla sua destra. L'auto fuori controllo è andata a sbattere contro il muretto di cinta di una...