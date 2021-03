SULLE STRADE

TREVISO Due incidenti gravi e una miriade di altri interventi per tamponamenti o uscite di strada di minore entità: non è stata una serata semplice quella di ieri per forze dell'ordine e gli operatori del Pronto Soccorso del Ca' Foncello. Nonostante il coprifuoco, a ridosso delle 22 in un po' tutta la rete stradale della Marca si sono accessi piccoli campanelli d'allarme.

FERITI

Le due situazioni più gravi si sono verificarte quasi in contemporanea a Paese e a Cornuda. A Paese, poco dopo le 21,30, due auto si sono scontrate in via Bruno Boldracco. la dinamica non è ancora chiara, sul posto per i rilievi del caso è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale, oltre a Vigili del Fuoco e ambulanza del Suem. Dalle auto sono state tirate fuori quattro persona, una è risultata in condizioni particolarmente critiche ed è stata portata d'urgenza al Ca' Foncello. Anche gli altre tre occupanti delle auto sono stati condotti in Pronto Soccorso per tutti gli accertamenti del caso.

DRAMMA SFIORATO

Più o meno alla stessa ora, ma a Cornuda un'auto e una moto sono entrate in collisione in via Cadore. Anche qui la dinamica è ancora tutta da capire. Ad avere la peggio il motociclista, volato sull'asfalto dopo essere stato toccato dall'auto che proveniva dalla parte opposta. È stato subito trasportato in ospedale e ricoverato d'urgenza. Sul posto, per i rilievi e per raccogliere le prime testimonianze, è arrivata una pattuglia dei carabinieri. Assieme a loro sono arrivati anche un mezzo dei i Vigili del Fuoco, che hanno prima messo in sicurezza i mezzi e poi la strada, e gli operatori del Suem. Ieri sera, oltre a quelli di Paese e Cornuda, polizia stradale e carabinieri hanno dovuto fare fronte ad tanti altri piccoli incidenti avvenuti un po' ovunque. Niente di particolarmente grave, ma la serata è stata molto movimentata. Anche al confine tra Castelfranco e Padova, lungo la statale del Santo, c'è stato un incidente particolarmente grave accaduto tra due auto. E anche in questo caso un ferito grave e soccorsi sono stati immediati.

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

