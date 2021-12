IL CAOS

TREVISO Un banale tamponamento, senza feriti. Che, però, ha creato il caos lungo il put paralizzando la viabilità cittadina per oltre un'ora. È successo ieri mattina, alle 8,16, in viale Fratelli Cairoli all'altezza dell'incrocio con via Monfenera. Traffico già sostenuto e orario delicato non hanno aiutato.

In coda, con il solito vai e frena e riparti della mattina, anche una Ford Fiesta condotta da I.B., 45enne di nazionalità ucraina ma residente a Treviso. La donna, ha tamponato una Dacia Duster che si trovava proprio davanti a lei, condotta da L.P., 36enne trevigiana e, immediatamente, dal cofano della Fiesta sono salite fiamme che, poi, si sono trasformate in un fumo denso e bianco visibile a parecchia distanza. Immediato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento dell'incendio, sviluppatosi presumibilmente per autocombustione. Fuoco che ha completamente distrutto la parte anteriore della Fiesta, facendo addirittura colare il paraurti antriore per il calore altissimo che si è rrgistrato nel van motore. Contemporaneamente sono uscite anche due squadre dei Vigili urbani che hanno cercato di disciplinare il traffico, già caotico in quanto mattina.

I SOCCORSI

Di fatto, la carreggiata di destra lungo il put è rimasta bloccata a lungo. Prima di spostare la Fiesta con il carro attrezzi, i pompieri hanno dovuto spegnere l'incendio. Operazione che ha richiesto quasi un'ora. Nel frattempo il traffico è andato letteralmente in tilt. Le auto procedevano a passo d'uomo, dirottate nella carreggiata di sinistra e, di conseguenza, si sono bloccate anche tutte le arterie che affluiscono sul put. Addirittura, le vetture erano in coda a partire dall'ospedale Ca' Foncello fino a viale Fratelli Cairoli, così come strada Ovest bloccata e tutte le strade interne ed esterne al put. Una mattinata di passione, dunque, per quanti dovevano uscire da Treviso e recarsi al lavoro, magari dopo aver accompagnato i figli a scuola.

IMMAGINI SUL WEB

Fortunatamente l'incidente non ha avuto conseguenze sanitarie. Non è stata nemmeno allertata l'ambulanza del Suem 118 in quanto le due donne non hanno riportato ferite e l'ucraina, appena si è accorta delle fiamme, è subito uscita dall'auto mettendosi in salvo. Ma l'incidente è stato spettacolare per le fiamme, parecchio alte secondo quanto hanno riferito i testimoni, e per il fumo. Il tutto è stato ripreso da più passanti, che si sono fermati per assistere alle operazioni di spegnimento del rogo, e le immagini sono state postate sul web, nei social e su Instagram raccogliendo molteplici visualizzazioni e commenti. In tarda mattinata la viabilità è tornata a scorrere normalmente e i vigili urbani hanno rimosso le segnaletiche apposte subito dopo il sinistro.

Valeria Lipparini

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA