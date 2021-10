Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NODOTREVISO Autisti senza Green Pass: Mom mette in conto la riduzione delle corse di bus e corriere. Sono una trentina i dipendenti che non si sono ancora vaccinati contro il coronavirus. La proiezione emerge dalle prime risposte arrivate dopo che la società ha chiesto ai propri 585 dipendenti di comunicare se sono in possesso della certificazione verde con una settimana di anticipo rispetto all'introduzione dell'obbligo per tutti i...