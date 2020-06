«Fateci lavorare». A lanciare l'appello è Fausto Bosa, presidente di Confartigianato Asolo Montebelluna facendosi portavoce del settore dei bus operator, i mezzi a noleggio con conducente. «La situazione attuale non ci permette di essere competitivi e molti sono tornati a fare i camionisti. Se è vero che non siamo stati fermati, è altrettanto vero che non possiamo lavorare in modo equo» aggiunge. Il problema riguarda il numero di persone che un singolo mezzo può trasportare. «Non ci sono missioni dall'estero, né turismo, né gite. Il lavoro dei bus operator è ridotto al massimo - spiega Bosa -. In un pulmino da nove posti possiamo trasportare al massimo quattro persone. Il paradosso è che qualsiasi mezzo di un'associazione può invece viaggiare a pieno regime. Così si favorisce l'abusivismo». Ma il controsenso è anche un altro. «Se arrivano dall'estero otto turisti possono viaggiare assieme in aereo. Quando però dobbiamo prelevarli all'aeroporto non possiamo superare le quattro unità. C'è invece gente che lavora senza licenza e si può muovere tranquillamente». E cita ad esempio il caso di una famiglia che dovrebbe raggiungere il Sud per una cerimonia: non basterebbe un unico pulmino per trasportarla. «Ciò anche se abbiamo provveduto a tutto ciò che è necessario per la sanificazione, oltre al fatto che paghiamo i bolli come se lavorassimo normalmente». (lbon)

