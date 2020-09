L'INAUGURAZIONE

TREVISO Un po' di Bauhaus a Treviso: ecco il nuovo Pio X. La scuola dell'internazionalità è una struttura neutra di carattere razionalista, che include una palestra al piano terra e un gruppo di aule tecnologiche per gli studenti del corso internazionale. Poco più di un anno di lavoro e un investimento congiunto tra diocesi e Alessandro Benetton, grande supporter dell'operazione; ed ecco vivere la nuova realtà, costruita all'interno del cortile dell'istituto sul lato di viale D'Alviano. In tempi di ricerca affannosa di spazi per garantire il distanziamento cautelativo è un risultato che acquista anche maggior valore.

LA CERIMONIA

Parata di autorità e autentica soddisfazione per il nuovo manufatto, che traccia una linea di continuità tra il passato (quest'anno l'istituto celebra i 100 anni) e il futuro del Collegio Pio X. «Questa inaugurazione coincide anche con l'avvio delle celebrazioni per il Centenario del Collegio, fondato a Treviso nel 1920 - ha detto il rettore monsignor Lucio Bonomo- e, in un momento particolarmente difficile, è segno che il Pio X ha fiducia nel futuro dei giovani e delle famiglie. Il Collegio propone infatti con nuova energia i propri valori dell'origine, in particolare la centralità della persona, declinandoli oggi secondo le prospettive della famiglia, della società e dell'ambiente».

LA STRUTTURA

Una palestra, sette aule, sala insegnanti e un punto di ristoro sono i nuovi spazi dell'edifico dove saranno accolti i bambini del triennio della scuola primaria, orientamento English Plus. «Un nuovo edificio scolastico a Treviso: una notizia che ci riempie il cuore di gioia - commenta il sindaco Mario Conte - noi amministratori trevigiani crediamo nel valore della scuola paritaria. Nell'ultimo anno abbiamo incrementato il fondo di 100mila euro con l'obiettivo di tornare ai 900mila dell'era precrisi. Inoltre, per far fronte all'emergenza Covid, abbiamo stanziato in un tavolo congiunto con la Fism 250mila euro per far fronte alle rette». Conte poi guarda al Pio X come a un modello per la città. «Molti ex studenti hanno fatto qui il sindaco. La città riparte se la scuola riparte». Alessandro Benetton ha acquisito l'edificio Guarnier aggiungendo una generosa donazione. «Credo che il concetto di sostenibilità non riguardi solo l'ambiente - afferma - ma anzi inglobi soprattutto l'idea di disegnare un mondo per le nuove generazioni». Benetton spiega che non crede neppure alla filantropia fine a se stessa, ma al supporto che diventa motore di energia creativa ed economica. «Investimenti nel campo della formazione privata? È un concetto affascinante e un ambito che mi interessa. L'idea c'è, non concreta e nell'immediato. Ma come prospettiva potrebbe entrare nelle attività della 21 Investimenti». L'auspicio di Benetton è che il nuovo Pio X raccolga la sfida al futuro. «Un luogo dalla grande tradizione ma anche con una proiezione verso un mondo che sarà molto diverso, molto più liquido».

IL BATTESIMO

Chiude la mattinata, prima della benedizione del vescovo Tomasi, il presidente della Regione Veneto che sottolinea il ruolo delle scuole paritarie. «In Veneto abbiamo 90mila bambini che non hanno una scuola pubblica. E dobbiamo dire grazie alle famiglie che fanno risparmiare almeno 200 milioni di euro a Roma nel sopperire alla mancanza dello Stato». Poi si sofferma sul futuro universitario. «Cercate di fare in modo di dire ai ragazzi che ci servono medici 1300 medici in Veneto. Quando mi sono iscritto ci inculcavano che c'erano troppi medici - riprende - Non era un affare fare medicina, ma abbiamo capito quanto fosse importante la programmazione, Abbiamo bisogno di medici. E li formeremo anche a Treviso». Luca Zaia afferma che non c'è nessuna ombra sulla partenza di medicina in città. «Confermiamo l'anno scolastico 2020/2021 con le matricole e si va avanti. Quanto alle dispute, siamo in Corte Costituzionale, vedremo chi ha ragione. Stiamo discutendo di 6 milioni su 9 miliardi 360 milioni di euro di finanziamento. Bazzecole: noi sosteniamo che la spesa sia per formazione sanitaria». Quindi partenza confermata a novembre. Sull'inizio dell'anno scolastico Zaia è tranchant. «Abbiamo assistito a qualcosa di raccapricciante. Ancora oggi non si capisce se questa mascherina si userà o no. Noi siamo dell'idea che non si debba utilizzare per i bambini delle elementari. C'è molta confusione e poco pragmatismo». Intanto, è partita la corsa a 500 mezzi tra gomma, acqua e ferro, per integrare il trasporto scolastico alla luce delle nuove normative.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

