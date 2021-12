Già gli scorsi giorni gli studenti di diversi istituti si sono rifiutati di fare lezione, come previsto dal loro statuti. Il problema? Aule freddo, al limite della sopportazione. E la richiesta degli studenti di un intervento tempestivo che permetta loro di tornare in aule accoglienti. «Non è pensabile che si debba fare lezione battendo i denti dal freddo. Da anni chiediamo un investimento serio e strutturale nell'edilizia scolastica per rendere idonei anche gli impianti di riscaldamento, tanto a livello di efficienza che di ecosostenibilità» hanno chiesto i rappresentanti degli studenti. Le proteste hanno riguardato il Fermi- Giorgi a Treviso, il liceo Munari di Vittorio Veneto. Dal freddo nelle aule, ai problemi di utilizzo dei macchinari, alla mancanza di spazi, laboratori e investimenti nel diritto allo studio.

«Quello del freddo è un problema che si ripresenta puntualmente ogni anno nelle scuole di tutta la regione. Sta per finire un altro anno pieno di contraddizioni e mancato ascolto per noi studenti. La Regione non ha battuto ciglio di fronte ad intere classi spopolate per il freddo. Non staremo in silenzio, continueremo a lottare per un modello di scuola e di mondo diversi» sottolina Marco Nimis, coordinatore Rete degli studenti medi Veneto.

