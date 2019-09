Aule, autobus e prof scuola al via nel caos

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIPARTENZA TREVISO E' risuonata la prima campanella. I ragazzi delle medie Serena e Martini di Treviso ieri sono stati i primi a tornare sui banchi di scuola. Questa mattina toccherà alle medie Stefanini. Tutti gli altri riprenderanno l'11 settembre. Il nuovo anno scolastico riparte tra aule per gli studenti che ancora mancano, cattedre da riempire, carenza di collaboratori scolastici che in alcuni casi potrebbe addirittura mettere a rischio l'apertura dei plessi e autobus non garantiti per gli istituti che non seguono il calendario...