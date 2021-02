IL CLIMA

GODEGO «Tutta Castello di Godego è rimasta senza parole. Attonita. Ora c'è spazio soltanto per il silenzio. E il giorno dei funerali di Egidio e di Massimiliano tutto il comune si fermerà: proclameremo infatti il lutto cittadino». Il sindaco Diego Parisotto, che si fa portavoce di un territorio colpito a freddo da una tragedia di queste dimensioni, non nasconde la tristezza per un episodio tanto inatteso quanto doloroso. «Conoscevo Egidio da quando eravamo piccoli - afferma il primo cittadino - veniva spesso a trovare i nonni che abitavano a due case di distanza dalla mia. Abbiamo passato intere giornate a giocare a calcio in cortile. Ognuno poi ha preso la sua strada ma ogni volta che ci vedevamo in paese ci salutavamo e passavamo qualche minuto a raccontarci delle nostre vite, c'era sempre un momento di scambio».

IL RICORDO

Il primo cittadino conosce bene anche Fortunato Battaglia, il padre di Egidio e il nonno del piccolo Massimiliano. «Una persona in gamba, con un senso civico di altri tempi - sottolinea il sindaco Parisotto -. Spero davvero che sappia trovare conforto dopo questa tragedia. Per quello che possiamo fare siamo vicini a lui, alla nuora Adriana e a tutta la sua famiglia». La tragedia familiare lo ha scosso molto, così come tutta la comunità. Ed è proprio il primo cittadino a raccontare gli umori che ha avvertito girando per Castello di Godego, in una domenica in cui lo smarrimento era palpabile.

IL DOLORE

«Il paese è ammutolito - dichiara il sindaco -. Nessuno si aspettava che potesse accadere un fatto del genere. La nostra è una comunità piccola, di lavoratori. Si pensava che tragedia come queste potessero accadere solo nelle grandi città, o comunque lontano da questi luoghi. Invece tutti sono stati catapultati in una realtà che credevano di poter vedere soltanto in televisione». Intanto ieri è continuata una lenta e silenziosa processione sotto l'appartamento in cui hanno trovato la morte Egidio Battaglia e suo figlio Massimiliano. La colonna sotto il terrazzino della casa di via Città dei Boves, dove sabato era stato appoggiato un mazzo di rose bianche con un biglietto, si è trasformata in una piccola lapide in ricordo di Massimiliano. Sono comparsi due lumini, due orsetti di peluche, una candela e una piantina di primule con un altro biglietto, chiuso in una busta. Un simbolo della vicinanza della città a quelle due vite spezzate.

Gabriele Zanchin

