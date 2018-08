«Attenti agli sviluppi»: Ordine pronto ad acquisire il libro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

REGOLE E DEONTOLOGIATREVISO Non c'è nulla che vieti all'Ordine dei medici di aprire un nuovo procedimento disciplinare nei confronti dei camici bianchi che sono già stati sanzionati. Nemmeno verso chi, come Roberto Gava, è già stato radiato, fermo restando che la sanzione resta sub judice in attesa del pronunciamento della commissione ministeriale per gli esercenti le professioni sanitarie. L'Ordine dei medici di Treviso è molto attento: procede ogni volta che un proprio iscritto assume posizioni valutate come non in linea con le evidenze...