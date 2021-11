Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRASFORMAZIONETREVISO Ora i 52 Comuni soci avranno pari peso in Alto Trevigiano Servizi. L'azienda che gestisce la rete dell'acquedotto e delle fognature in un ampia porzione della Marca (più due comuni bellunesi e uno vicentino) ha cambiato la propria forma giuridica da società a responsabilità limitata a società per azioni. La modifica allo statuto è stata approvata dall'assemblea sociale, lo scorso 27 ottobre, anche alla presenza...