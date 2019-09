Atleti e impianti sportivi: Treviso al vertice in Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ASCESATREVISO Città del rugby, del basket e della pallavolo. Città di atleti di vertice e di praticanti di base, Treviso cavalca a grandi falcate la classifica del Sole 24 Ore e si piazza quarta città più sportiva d'Italia: una posizione più in alto di quella che le era stata garantita da una classifica stilata dal Coni. Un risultato che accende l'orgoglio e dà slancio alla grande passione per gli sport che la città storicamente esprime. Trento sorpassa Trieste e torna in testa, aggiudicandosi il primato per la quinta volta su 13...