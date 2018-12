Ater, caccia ai furbetti multe per 160mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCORDOTREVISO Produce i primi frutti la collaborazione tra Guardia di Finanza e Ater. Tra il 2017 e il 2018 le Fiamme gialle hanno eseguito circa duemila controlli, passando al setaccio le dichiarazioni dei redditi di chi benefica di alloggi Erp attualmente in gestione dell'Ater. Un controllo che ha portato multe per 160mila euro, suddivisi in 120mila euro per sanzioni e 40mila euro per conguaglio di canoni finiti direttamente nelle casse dell'azienda territoriale: «Parte delle contestazioni - spiega Luca Barattin, presidente dell'Ater -...