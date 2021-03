Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNATREVISO Astrazeneca, si riparte. Sono 2500 le dosi messe in campo oggi dall'Usl a Villorba e Riese per recuperare il tempo perduto. Ma la campagna vaccinale della Marca affina anche altre armi. Come una piattaforma online per consentire alle persone con meno di 80 anni di scegliere data e ora della vaccinazione contro il coronavirus. Più un nuovo numero del Cup dedicato alle informazioni sui vaccini. Il tutto mentre si punta ad...