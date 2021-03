Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNATREVISO Sugli scaffali le coppe dei tornei vinti. Ma le medaglie, qui al Bocciodromo di Villorba, andrebbero date ai medici, agli infermieri, ai pensionati e ai volontari che sono qui a garantire il traffico per tutti i nuovi vaccinati. Cento vaccinazioni all'ora per 12 ore: totale vaccinati 1140. Ma le chiamate oggi sono state 1900. Primo giorno di somministrazione di AstraZeneca dopo il blocco. «Siamo andati volutamente in...