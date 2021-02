I NUMERI

TREVISO Oltre 12mila domande per lavorare all'interno delle scuole come assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici. Tante sono quelle attese nella Marca, anche a causa della crisi economica legata all'emergenza coronavirus, a fronte dell'imminente apertura dei termini per presentare la richiesta di inserimento nelle graduatorie del personale Ata, terza fascia d'istituto delle scuole statali di ogni ordine e grado. La stima è dello Snals di Treviso, sindacato autonomo lavoratori scuola. «In questo anno scolastico, a causa della pandemia, c'è stato un aumento delle supplenze per il personale Ata, soprattutto per il profilo di collaboratore scolastico fa il punto il segretario, Salvatore Auci il ministero ha creato un organico nazionale, cosiddetto Covid, di quasi 30mila unità a supporto delle istituzioni scolastiche durante l'emergenza sanitaria. Per tale motivo le aspettative sono tante per chi è alla ricerca di un posto di lavoro».

LA PREVISIONE

«Considerata la grave crisi economica in atto, i lavoratori in cassa integrazione, i disoccupati e i moltissimi giovani sia del nord che del sud in cerca di lavoro continua il ministero ci ha comunicato che si stima saranno circa 4 milioni le domande che arriveranno alle istituzioni scolastiche italiane». Il confronto è presto fatto: in occasione del precedente aggiornamento delle stesse graduatorie erano state presentate circa 2 milioni di domande. La metà. Parte da qui il calcolo che ha portato a stimarne ora 12mila solamente nel trevigiano. «Le scuole di Treviso sono in preallarme per le numerosissime domande attese dagli aspiranti assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici. Si stima che potenzialmente potrebbero arrivare agli istituti scolastici provinciali oltre 12mila domande conferma Auci ed è evidente che in queste condizioni si rischia la paralisi delle segreterie scolastiche, alla luce anche delle altre incombenze previste in questo periodo, come le pratiche per la pensione, l'iscrizione degli alunni, la mobilità annuale del personale docente e Ata e la predisposizione degli organici per il prossimo anno scolastico». Davanti a questa situazione, lo Snals ha organizzato per oggi una videoconferenza online aperta a tutti in cui saranno illustrati i contenuti del bando, i titoli di accesso, quelli valutabili e gli attestati e i titoli che danno punteggi aggiuntivi. «Questo per informare e fornire le prime indicazioni agli aspiranti lavoratori conclude Auci ma anche per dare un supporto preventivo alle stesse scuole».

M.Fav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

