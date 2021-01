(An.Fr.) È morta sola Laura Pagotto, 85 anni. Lei, che in vita assisteva da volontaria in ospedale le persone senza famiglia o in difficoltà, non ha potuto avere il conforto di una persona cara nei suoi ultimi giorni di vita. Il Covid l'ha tenuta lontana dalla sua famiglia. «Sembrava una banale influenza racconta il figlio Flavio, qualche linea di febbre. La situazione però è peggiorata, tanto che mamma ha dovuto essere ricoverata al reparto Covid di Oderzo. Sono stati straordinari, hanno fatto di tutto per salvarla. Era stata subito sottoposta a terapia antibiotica e antivirale . Pareva reagire bene. Invece il virus l'aveva colpita in modo molto aggressivo, i polmoni non funzionavano più ed è mancata lunedì». Casalinga, era una donna semplice e generosa. «Ha sempre aiutato gli altri ricorda commosso il figlio. Se sapeva che in ospedale c'era una persona che non aveva nessuno, si offriva sempre per assisterla gratuitamente, è stata vicina a tanti. È davvero triste non aver potuto essere lì. È morta sola, lei che non ha mai lasciato da soli gli altri». La famiglia vuole ringraziare l'ospedale di Oderzo. «Quando sono andato a riprendere le sue cose prosegue Flavio sono stato accolto dal primario e da alcuni infermieri. Mi hanno spiegato nel dettaglio cos'è successo a nostra mamma, mi hanno espresso tutto il loro rammarico. Abbiamo il conforto di sapere che non ha sofferto». Laura lascia il marito Luciano Tonetto e i figli Flavio, Mariagrazia ed Ezio. Il funerale si terrà giovedì alle 10.30 nel duomo di Oderzo.

