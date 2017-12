Assalto all'ufficio postale di Olmi, arrestati in cinque

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BANDA BASSOTTITREVISO Dalla Puglia al Nordest, un tragitto divenuto quasi abituale per quattro brindisini e per il loro complice torinese, arrestati ieri mattina dai carabinieri del Nucleo investigativo di Pordenone, poco prima di compiere una rapina all'ufficio postale di Olmi, una frazione di San Biagio di Callalta. I pendolari delle rapine finiti in carcere sono i pugliesi Antonio Boccadamo di 48 anni, Lorenzo Boccadamo di 55, Damiano Andriulo di 37, Gervasio Del Monte di 51 e il piemontese Simone Giordano di 39.L'OPERAZIONEBanda Bassotti,...