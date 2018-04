ASOLO Colletta alimentare per 60 nuclei familiari in difficoltà: il tesoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ASOLOColletta alimentare per 60 nuclei familiari in difficoltà: il tesoro di Asolo è la solidarietà. E ne ha dato ampia dimostrazione l'altro giorno proprio in occasione della giornata dedicata alla raccolta di generi alimentari promossa dal Comune, in collaborazione con le Caritas parrocchiale di Asolo, Casella, Pagnano e Villa, con Auser- Filo d'Argento, con l'Avis comunale, la Cooperativa Olivetti, l'associazione nazionale carabinieri, i Gas, i gruppi alpini comunali e i gruppi giovani parrocchiali. Per un'intera giornata nei...